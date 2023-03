iPhone 14, iPhone 14 Pro ed AirPods Pro 2 in sconto su Amazon fino al 20%

Amazon in giornata odierna propone un trittico di offerte molto interessanti su tre prodotti Apple, su cui è possibile godere di riduzioni fino al 20% rispetto al prezzo di listino. Si tratta di iPhone 14, iPhone 14 Pro ed AirPods Pro, su cui è possibile godere anche del pagamento rateale.

Sconti Apple su Amazon

Di seguito la lista completa delle promozioni:

Apple iPhone 14 (128 GB) - Azzurro: 887 Euro (1029 Euro)

- Azzurro: 887 Euro (1029 Euro) Apple iPhone 14 Pro (256 GB) - Nero siderale: 1359 Euro (1469 Euro)

- Nero siderale: 1359 Euro (1469 Euro) Apple AirPods Pro (seconda generazione): 239,99 Euro (299 Euro)

Su iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile anche il pagamento in dodici rate mensili da 73,92 Euro a tasso zero ed interessi zero gestito direttamente da Amazon, con consegna garantita per lunedì 13 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Lo stesso vale anche per iPhone 14 Pro da 256 gigabyte, per cui però la somma mensile da pagare per un anno è di 113,25 Euro.

Sulle AirPods Pro di seconda generazione invece le mensilità sono cinque da 48 Euro, ed anche in questo caso la consegna è prevista per lunedì 13 Marzo 2023. Come avvenuto anche in altre circostanze, Amazon non indica la data di scadenza delle promozioni e per questo consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.