iPhone 14 ed iPhone 14 Pro, al via i preordini in Italia: prezzi e disponibilità

Mentre i nuovi Apple Watch Series 8 ed Apple Watch Ultra sono già disponibili in preorder su Amazon, Apple alle 14 in punto di oggi ha dato il via alla fase di prenotazioni per la nuova gamma di smartphone, gli iPhone 14 presentati qualche gorno fa.

Per quanto riguarda iPhone 14, la disponibilità nei negozi è garantita dal 16 Settembre 2022: il modello da 128 gigabyte ha un prezzo di 1029 Euro, che diventano 1159 Euro per quello da 256 gigabyte e 1419 Euro per la variante da 512 gigabyte.

Aperti i preordini anche di iPhone 14 Plus, la cui disponibilità effettiva però è prevista dal 7 Ottobre: in questo caso per la variante da 128 gigabyte costa 1179 Euro, mentre se si opta per i 256 gigabyte il prezzo sale a 1309 Euro, che diventano 1569 Euro per il modello da 512 gigabyte.

Arriveranno nei negozi, entrambi il 16 Settembre, anche iPhone 14 Pro e Pro Max, che può essere preordinato da oggi. iPhone 14 Pro da 128 gigabyte ha un costo di 1339 Euro, che salgono a 1469 Euro per il modello da 256 gigabyte, 1729 Euro per quello da 512 gigabyte e 1989 Euro per la variante da 1 terabyte. Ancora più elevati i prezzo di iPhone 14 Pro Max, che parte da 1489 Euro nel taglio con 128 gigabyte di memoria, per salire a 1619 Euro per quello da 1619 Euro, 1879 Euro per il modello da 512 gigabyte e 2139 Euro per quello da 1 terabyte.