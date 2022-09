iPhone 14, a un giorno dal keynote spuntano le cover: ecco tutti i colori disponibili

Ormai sappiamo quasi tutto su iPhone 14: dal design all'hardware, dalle feature alle colorazioni, larga parte delle specifiche dello smartphone sono state leakate dagli insider Apple. Dopo aver scoperto che le cover di iPhone 13 non saranno compatibili con iPhone 14, però, oggi possiamo dare un'occhiata alle custodie per iPhone 14.

L'immagine delle nuove cover, che trovate riportata in calce, è stata condivisa su Twitter dall'utente Majin Bu, che afferma di essere certo "al 99%" che si tratti di vere custodie ufficiali. Le cover mostrate dall'insider comprendono sia modelli in pelle che modelli in silicone, mentre sembrano somigliare molto a quelle ufficiali.

Come riporta Macrumors, in realtà, si tratta probabilmente di alcuni cloni molto simili agli originali, e non di vere cover per iPhone 14 realizzate da Apple. Ciononostante, le immagini ci danno alcune interessanti informazioni e conferme sui nuovi modelli di iPhone. Per iniziare, le cover in pelle saranno disponibili in arancione, marrone scuro e marrone chiaro, blu scuro, nero e verde scuro. Ciò significa che molte delle colorazioni attualmente commercializzate, come Wisteria Purple, Sequoia Green e Dark Cherry, verranno messe da parte da Apple.

Per quanto riguarda i case in silicone, invece, dovremmo trovarci di fronte a otto colorazioni, i cui nomi ufficiali dovrebbero essere: Midnight (nero), Chalk Pink (bianco-rosa), Red, Lilac (viola chiaro), Sun Glow (giallo chiaro) Stromblue (blu scuro), Elderberry (viola scuro) e Succulent (verde). Ovviamente vi consigliamo di prendere i nomi e le tinte con le pinze, perché resta ancora da capire se si tratti di prodotti ufficiali o meno.

Altra interessante novità delle cover è che, tra i modelli per cui esse sono disponibili, troviamo anche iPhone 14 Plus. iPhone 14 Plus dovrebbe essere il vero nome di iPhone 14 Max, ovvero della versione con schermo da 6,7" dell'iPhone 14 "base".