iPhone 14, il lancio si avvicina: Apple ha già registrato il keynote di settembre

Nonostante le forniture di iPhone 14 siano a rischio a causa delle recenti tensioni tra la Cina e Taiwan, pare che Apple non intenda affatto cambiare i propri programmi per un lancio del device a settembre. A rivelarlo è Mark Gurman, secondo cui Apple avrebbe già iniziato a registrare il keynote di annuncio dei nuovi iPhone.

La notizia, come sempre, è stata data dal giornalista di Bloomberg nel corso della sua newsletter settimanale Power On. Gurman ha anche confermato che, come da tradizione, iPhone 14 è già entrato in produzione e che sarà annunciato nel corso della prima metà di settembre, con un'uscita in programma per la fine dello stesso mese.

Gurman ha spiegato dunque che Apple starebbe già girando le scene del keynote di annuncio, il che sembra indicare in maniera inequivocabile che, anche per quest'anno, non ci sarà nessun evento "in presenza" a Cupertino per il lancio del nuovo iPhone. Non è chiaro se la decisione di Apple dipenda da questioni legate al Covid-19 o se invece i keynote digitali diventeranno il futuro della comunicazione l'azienda: a giugno, infatti, la Mela Morsicata aveva tenuto un piccolo evento fisico per la WWDC.

Che sia fisico o digitale, comunque, il keynote si terrà nel corso della prima metà di settembre. A quest'ultimo, conferma il giornalista di Bloomberg, farà seguito un'altra conferenza nel mese di ottobre, come ormai da tradizione per l'azienda. A settembre saranno annunciati i nuovi iPhone e Apple Watch, mentre a ottobre vedremo i nuovi iPad e Mac, insieme, probabilmente, alle AirPods Pro di seconda generazione.

A dare ulteriori conferme a tal riguardo è il fatto che lo stesso Mark Gurman abbia spiegato, nelle scorse ore, che iPadOS 16 e MacOS Ventura sono stati posticipati proprio al mese di ottobre, in virtù della decisione di Cupertino di separare il lancio di iPhone da quello di iPad e Mac.