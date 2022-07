iPhone 14, i leaker sono d'accordo: ecco la data del keynote di lancio

iPhone 14 uscirà a settembre, questo è certo. Quello che resta da capire, però, è l'effettiva data di uscita di iPhone 14 sul mercato, nonché quella del tradizionale keynote di presentazione da parte di Apple. Oggi, fortunatamente, un insider sembra aver fatto luce sulle due date.

Il leaker iHacktu iLeaks ha infatti spiegato su Twitter che iPhone 14 sarà presentato il 13 settembre 2022 con un classico keynote Apple. Più nello specifico, l'insider del mondo di Cupertino ha detto che "smetterò di twittare dopo la presentazione di iPhone 14, il 13 settembre 2022".

Dobbiamo però fare una precisazione: di recente, iHacktu è stato oggetto di molte critiche da parte della comunità Apple per dei leak ritenuti falsi o privi di fondamento, come quello secondo cui il chip A16 di iPhone 14 Pro sarà molto più potente del chip A15 di attuale generazione, che verrà integrato sotto la scocca dei due modelli "base" di iPhone 14.

Sono dunque in molti ad accusare iHacktu di essere inaffidabile, perciò vi invitiamo a prendere la data leakata con le pinze. Fortunatamente, la previsione di iHacktu è anche la stessa portata avanti alcuni giorni fa da altri autorevoli portali americani, come 9to5mac, che a sua volta concorda sulla data del 13 settembre come giorno del keynote di annuncio di iPhone 14.

Ciò dipenderebbe dal fatto che Apple sia solita svelare i propri telefoni il primo o il secondo martedì di settembre: quest'anno, però, il primo martedì di settembre è molto vicino al Labor Day, fissato per lunedì 5 settembre, perciò pare plausibile che iPhone 14 sarà annunciato la settimana dopo, ovvero martedì 13 settembre.