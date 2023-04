iPhone 14 e Mac Mini M2 in offerta su Amazon: sconti fino a 200 Euro

Anche quest'oggi, tornano le offerte Amazon sui prodotti tech ed i protagonisti della giornata odierna sono due dispositivi a marchio Apple. Tra le promozioni infatti segnaliamo un iPhone 14 ed il Mac Mini con chip M2 che torna in offerta.

Di seguito i dettagli:

iPhone 14 (128 GB) - Galassia : 829 Euro (1029 Euro)

: 829 Euro (1029 Euro) Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet: 799 Euro (959 Euro)

Per quanto riguarda iPhone 14, la consegna è garantita per il 2 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, ed è possibile anche scegliere il pagamento in dodici mensilità da 69,09 Euro al mese.

Stessa data di consegna anche per Mac Mini, mentre il pagamento rateale è da 160 Euro al mese in cinque mesi, anche in questo caso senza interessi extra o spese aggiuntive.

Come sempre, in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in quanto Amazon non ha indicato alcuna data di scadenza della promozione.