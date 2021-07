iPhone 14 Max potrebbe costare di meno: Apple taglia i prezzi dal 2022?

Mentre continuano ad emergere rumor su iPhone 13, che dovrebbe arrivare ufficialmente nei negozi il prossimo autunno, il popolare analista Ming-Chi Kuo in una nuova nota di ricerca guarda già oltre e nello specifico ai prezzi che Apple potrebbe imporre agli iPhone 14 del 2022.

Secondo Kuo, l'iPhone 14 Mini in arrivo il prossimo anno sarà sostituito da un"iPhone 14 Max". Le novità non finiscono certo qui perchè sono previste delle importanti modifiche all'intera linea.

Nel 2022 Apple dovrebbe continuare a lanciare quattro modelli, ma non dovrebbe essere della partita il "Mini" da 5,4 pollici, che con ogni probabilità saluterà già quest'anno con iPhone 13 Mini. Le vendite di iPhone 12 Mini non hanno soddisfatto il colosso di Cupertino e non hanno raggiunto gli obiettivi aziendali, e per tale ragione il produttore avrebbe deciso di cambiare strategia.

Nel rapporto si legge che gli iPhone 2022 saranno solo da 6,1 e 6,7 pollici, con due modelli per ciascuna dimensione. A quanto pare ci saranno varianti entry-level e varianti top per entrambi.

L'iPhone 14 di fascia bassa da 6,7 pollici potrebbe costare meno di 900 Dollari, ma potrebbe non includere alcune funzionalità premium come il Touch ID integrato direttamente sotto al display. In questo modo Apple potrebbe tagliare i costi e proporlo a prezzi più bassi.