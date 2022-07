iPhone 14 Max tra problemi produttivi e ritardi: lancio in quantità limitatissime?

Alcuni giorni fa vi abbiamo riportato che iPhone 14 Max sarebbe a rischio a causa di alcuni ritardi nella produzione. Oggi, un nuovo report sembra corroborare questa indiscrezione, spiegando che vi sarebbero dei problemi di produzione per lo smartphone Apple da 6,7".

Nello specifico, GizmoChina riporta che la casa di Cupertino avrebbe iniziato i test di produzione di iPhone 14 Max un paio di settimane fa al fine di avviare la produzione di massa dello smartphone in tempo per il lancio di settembre. Sfortunatamente, i test avrebbero dato esito negativo e il device sarebbe in ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Il problema sarebbe addirittura peggiorato dalla carenza di pannelli per il display di iPhone 14 Max: a quanto pare, infatti, le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime avrebbero funestato la produzione di iPhone 14 Max, lasciando però virtualmente intoccate sia le due versioni "Pro" del telefono che l'iPhone 14 vanilla.

Con ogni probabilità, il fatto che i ritardi siano legati solo ad iPhone 14 Max dipende dalla tipologia di schermo utilizzato dallo smartphone, che non adotta il display ProMotion a 120 Hz di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, fermandosi ad uno schermo a 60 Hz sulla falsariga di quello di iPhone 14. A differenza di quest'ultimo, però, iPhone 14 Max ha uno schermo da 6,7", e non da 6,1".

Secondo alcuni esperti, i ritardi continueranno per tutto agosto, risolvendosi solo nel mese di settembre. Ciò significa che, probabilmente, iPhone 14 Max verrà presentato insieme al resto della lineup smartphone di nuova generazione di Cupertino, ma sarà lanciato sul mercato in quantità molto limitate. Intanto, comunque Apple si aspetta che iPhone 14 venda più di iPhone 13.