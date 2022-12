iPhone 14: migliora la disponibilità, ma riceverlo prima di Natale sarà difficile

Già da mesi sappiamo che la produzione di iPhone 14 procede a rilento in Cina, a causa dei lockdown "duri" imposti da Pechino, i quali farebbero perdere ad Apple la bellezza di un miliardo di Dollari a settimana. Ora, però, pare che il picco dell'ondata di contagi in Cina sia terminato, e che la produzione di iPhone 14 stia tornando alla normalità.

A confermarlo è Macrumors, che afferma che, nelle ultime settimane, Apple ha evaso buona parte degli ordini arretrati effettuati tramite il sito web della compagnia, permettendo a diversi fan di ricevere, talvolta anche inaspettatamente, il proprio ordine prima di Natale. Insieme al rush degli acquisti natalizi di questi ultimi giorni, le scorte di iPhone 14 potrebbero permettere alla Mela Morsicata di trarre ulteriori guadagni dalla stagione natalizia, mettendo quanti più iPhone possibile in vendita nei propri Store o presso i rivenditori terzi.

Se da un lato la disponibilità in negozio nei giorni immediatamente prossimi al Natale potrebbe migliorare, dall'altro sembra che anche i tempi di spedizione per gli acquisti online si stiano riducendo. Nello specifico, i tempi di consegna dei due modelli più desiderati dai fan, iPhone 14 Pro e Pro Max, si sono ridotti da una media di tre o quattro settimane ad una di 7 o 14 giorni a seconda del modello. Insomma, se acquistate oggi uno smartphone non vi arriverà certamente per Natale, ma chi ha preso il suo iPhone la scorsa settimana ha buone probabilità di vederlo sotto l'albero.

Al momento, comunque, molto dipende dalla specifica configurazione dello smartphone e dal luogo in cui vi trovate, che potrebbero condizionare l'effettiva disponibilità dei device e i loro tempi di consegna. Se siete arrivati all'ultimo ma volete comunque regalare (o regalarvi) un iPhone 14, potete provare a controllarne la disponibilità presso gli Apple Store più vicini a voi, utilizzando il tool messo a disposizione dal colosso di Cupertino sul suo sito web.

In termini più generali, il miglioramento delle scorte di iPhone 14 su scala globale dipende da due fattori. Uno, dall'impatto più immediato, è stato lo stop al lockdown della fabbrica di Foxconn a Zhengzhou, il principale polo produttivo dei nuovi iPhone. Il secondo, di respiro più generale, è la revisione della politica anti-Covid di Pechino, che nelle scorse settimane si è fatta meno dura di fronte alle fortissime critiche ricevute dal Governo cinese sia sul fronte interno che su quello estero.