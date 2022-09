iPhone 14, nessun miglioramento per la porta Lightning: velocità pari all'USB 2.0

La fotocamera di iPhone 14 Pro e Pro Max rappresenta un grande passo avanti rispetto a quella dei due modelli vanilla e dei predecessori dello stesso smartphone, permettendo di scattare fotografie ProRAW a 48 MP con un elevato livello di dettaglio e delle dimensioni decisamente elevate, pari a 75 MB circa.

File di queste dimensioni richiedono dei sistemi di trasferimento capaci di spostare grandi quantità di dati dallo smartphone ad altri device (come il PC) in poco tempo. Per questo, molti pensavano che Apple avrebbe rivisto il connettore Lightning di iPhone 14, aumentando la velocità di trasferimento dei dati rispetto a quella degli smartphone di scorsa generazione.

Invece, i colleghi di Macrumors hanno confermato che la velocità di trasferimento della porta Lightning è invariata e si attesta attorno ai 480 Mbps massimi, pari cioè alla velocità dello standard USB 2.0: insomma, se desiderate trasferire le immagini dallo smartphone al PC e decidete di scattare in formato ProRAW a 48 MP, dovete essere pronti a pazientare a lungo perché i vostri scatti siano disponibili anche su computer.

Non è un caso che Apple raccomandi di usare iCloud Photos per la sincronizzazione delle immagini in ProRAW tra iPhone e altri dispositivi Apple, oppure AirDrop per il trasferimento di fotografie tra device che supportano la funzione, dal momento che la velocità del cavo Lightning potrebbe rivelarsi un importante collo di bottiglia.

Ovviamente, un altro metodo per risolvere il problema potrebbe essere quello di comprimere la qualità delle immagini di iPhone 14 direttamente prima dello scatto, con l'adozione di formati diversi dal ProRAW, i quali dovrebbero garantire immagini di elevata qualità senza occupare troppo spazio.