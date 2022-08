iPhone 14 Mini, un dubbio rumor conferma il lancio a settembre: ci sarà da fidarsi?

Il keynote di presentazione di iPhone 14 è ormai a poche settimane di distanza, mentre negli ultimi mesi si è delineato un identikit piuttosto chiaro dei nuovi smartphone Apple. Stranamente, nelle scorse ore un nuovo leak ha messo in discussione tutto ciò che sappiamo su iPhone 14, dando diversi dettagli in contrasto con quanto emerso finora.

La fonte del leak è il portale indiano 91Mobiles, un'istituzione per quanto riguarda il settore Android, ma anche un sito web che non ha certo una lunga storia di indiscrezioni sul mondo Apple. Se non fosse per la reputazione di 91Mobiles, il report sarebbe stato subito identificato come falso, ma visto l'autorevolezza del sito web lo riportiamo comunque, ricordandovi di prendere le novità con le pinze.

Il leak più interessante è sicuramente quello secondo cui iPhone 14 Mini esiste e sarà lanciato a settembre. L'indiscrezione contrasta con quanto stabilito da più e più fonti, tra cui l'analista Ming-Chi Kuo, che ha spiegato numerose volte che iPhone 14 Max sostituirà iPhone 14 Mini e che la lineup "Mini" sarebbe ormai finita in pensione, soprattutto a causa delle scarse vendite di iPhone 13 Mini.

In secondo luogo, per 91Mobiles anche iPad 10 sarà presentato al keynote di settembre. iPad 10 sarà una piccola rivoluzione per i tablet di Cupertino, poiché dirà addio al jack audio e alla porta Lightning in favore di un modem 5G, di un connettore USB-C e di un chip A14 Bionic, lo stesso di iPhone 12. Tuttavia, è ormai praticamente certo che iPad 10 sarà lanciato a ottobre, durante un keynote dedicato ai nuovi iPad e Mac, e non a settembre, quando invece arriveranno iPhone 14 e Apple Watch Series 8.

Inoltre, sempre in contrasto con i rumor delle scorse settimane, il portale indiano ha spiegato che iPad 10 avrà uno schermo da 10,2", mantenendo cioè lo stesso display dei suoi predecessori. Per diversi altri leaker, invece, il device monterà uno schermo leggermente più grande, con diagonale di 10,5", che sarà parte di un più ampio redesign di iPad 10 volto a renderlo più in linea con gli iPad Air e gli iPad Mini.