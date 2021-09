iPhone 14 Mini non si farà: Apple potrebbe sostituirlo con un nuovo iPhone

Secondo le ultime indiscrezioni, iPhone 14 segnerà una completa riprogettazione della linea, ed a quanto pare porterà con se una serie di importanti novità anche per l'intera gamma. Quest'oggi è emerso un interessante rapporto pubblicato dal leaker Jon Prosser, che si è soffermato sull'eventuale presenza di una nuova versione Mini.

Nel rapporto si legge che la serie iPhone 14 sarà composta da quattro modelli, tutti diversi a livello estetico rispetto a quelli attuali. La novità sarà rappresentata dall'assenza di un modello Mini, che a quanto pare sarà sostituita da un iPhone 14 Max con display da 6,7 pollici.

La lineup dovrebbe essere composta così:

iPhone 14 - 6,1 pollici

iPhone 14 Max - 6,7 pollici

iPhone 14 Pro - 6,1 pollici

iPhone 14 Pro Max 6,7 pollici

Sulla scocca anteriore, almeno su iPhone 14 Pro Max, Apple avrebbe intenzione di eliminare definitivamente il notch a favore di un foro con il Face ID che sarà integrato direttamente sotto il pannello. Questa notizia era stata ripresa anche dall'analista Ming-Chi Kuo e Mark Gurman di Bloomberg.

Sul retro invece dovrebbe essere presente il vetro Ceramic Shield lucido di Apple, e non una finitura opaca: le tre fotocamere dovrebbero essere integrate direttamente all'interno della sccca e non ci sarà alcun bump come quello di iPhone 12 e 13. Le cornici saranno in titanio e renderanno il Pro Max ancora più premium.

Apple, con iPhone 13 ha già ridotto il notch, ma sono tanti a chiederne la completa rimozione.