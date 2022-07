iPhone 14, un modello è a rischio: produzione in ritardo, sarà posticipato?

Continuano le brutte notizie per i fan Apple: dopo aver scoperto che gli iPhone 14 costeranno più dei predecessori, arriva oggi un'altra doccia fredda per chi sta aspettando con ansia i nuovi smartphone di Cupertino. A quanto pare, infatti, un modello di iPhone 14 sarebbe a rischio di essere posticipato.

Come facilmente prevedibile, stiamo parlando di iPhone 14 Max, già noto come iPhone 14 Plus per alcuni insider. Già lo scorso maggio si parlava di alcuni problemi produttivi per iPhone 14 Max, che avrebbero comportato il posticipo dello smartphone, il quale sarebbe dunque dovuto arrivare sul mercato dopo gli altri device della lineup.

Sempre a maggio, però, un ritardo di iPhone 14 Max era stato smentito dagli analisti. Oggi, invece, è l'esperto di display Ross Young ha spiegato che vi sarebbero problemi nella produzione degli schermi per il modello da 6,7" di iPhone 14 vanilla. Addirittura, secondo Ross i pannelli del display di iPhone 14 sarebbero "molto indietro" rispetto a quelli di iPhone 14 "base" e dei due modelli Pro, mettendone a rischio l'uscita nel mese di settembre.

Qualcuno potrebbe domandarsi perché, a questo punto, i pannelli di iPhone 14 Pro Max vengano prodotti regolarmente pur essendo delle stesse dimensioni di quelli di iPhone 14 Max: in tal senso, Ross ha spiegato che i display dei due smartphone sono realizzati con sistemi produttivi differenti ed hanno specifiche tecniche diverse (basti pensare alla tecnologia ProMotion di iPhone 14 Pro e Pro Max, che non arriverà sui due modelli "base").

Per questo motivo, al momento Young ha spiegato che la produzione di display di iPhone 14 Pro Max surclassa di tre a uno quella di iPhone 14 Max. In altre parole, qualora Apple dovesse decidere di lanciare iPhone 14 Max insieme al resto dei suoi smartphone a settembre, le sue scorte potrebbero essere molto limitate.