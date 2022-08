iPhone 14: quale modello venderà di più? Trapelano le previsioni di Apple

Dopo aver analizzato un dubbio rumor sull'uscita di iPhone 14 Mini, vediamo oggi un report decisamente più affidabile, proveniente da un noto analista di settore, secondo cui la produzione dei nuovi iPhone sarebbe quasi del tutto concentrata su iPhone 14 Pro e iPhone 4 Pro Max.

A rivelarlo è il direttore di Display Supply Chain Consultants (DSCC) Ross Young, che ha spiegato che, tra giugno e settembre, Apple concentrerà rispettivamente il 28% e il 29% della produzione di display su iPhone Pro Max e iPhone Pro.

Al contempo, nello stesso trimestre, gli schermi di iPhone 14 e iPhone 14 Max sono stati prodotti in percentuali pari rispettivamente al 21% e al 19% sul totale degli iPhone 14. Tuttavia, Ross spiega anche che queste percentuali sono relative solo al periodo pre-lancio dei nuovi Melafonini, e che sul lungo periodo Apple si aspetta grandi vendite da iPhone 14 "base" e iPhone 14 Max.

A quanto pare, dunque, l'azienda di Cupertino è convinta, almeno inizialmente, che il grosso delle vendite arriverà dai modelli "Pro" nelle settimane immediatamente successive al keynote Apple di settembre. Per questo, la compagnia avrebbe concentrato i suoi sforzi produttivi su questi ultimi, in modo da evitare che i fan rimangano a secco (come è invece avvenuto lo scorso anno con iPhone 13).

Finito il buzz mediatico dell'evento di settembre, invece, le vendite dei modelli Pro dovrebbero calare, lasciando invece spazio a quelle delle due varianti "vanilla", la cui produzione dovrebbe dunque aumentare in seguito. Secondo Young, infatti, la differenza di prezzo tra iPhone 14 e iPhone 13, pari a circa 100 Dollari su ogni modello, dovrebbe convincere il grosso degli utenti casual a spostarsi sui due smartphone "base" della Mela Morsicata.