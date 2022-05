iPhone 14 si mostra in una serie di bellissimi concept render: che spettacolo!

Solo ieri abbiamo scoperto che un modello di iPhone 14 è in ritardo a causa dei lockdown cinesi, ma ciò non sembra aver impedito al leaker Jon Prosser e al concept artist Ian Zelbo di realizzare una lunga serie di render di iPhone 14 basandosi sui rumor e sulle indiscrezioni degli ultimi mesi.

Il risultato del lavoro di Prosser e Zelbo lo potete vedere nelle bellissime immagini disponibili in calce e nel video caricato dai due su YouTube tramite il canale Front Page Tech. I render prendono spunto da vari leak delle ultime settimane: per esempio, le dimensioni degli iPhone concept sono riprese dal leak dei file CAD di iPhone 14, risalente a fine aprile, mentre altre scelte di design sono legati ai modelli di produzione di iPhone 14 trapelati poco più di un mese fa.

Prosser e Zelbo dunque confermano il punch-hole di iPhone 14 Pro, che avrà un doppio design circolare e "a pillola" e che sarà diviso in due "buchi" separati. Il punch-hole si troverà poi in alto al centro dello schermo di iPhone 14 Pro e Pro Max e sarà dotato di una selfie-camera True Depth. Inoltre, attorno al display possiamo vedere dei bordi decisamente più sottili rispetto ad iPhone 13.

Spostandoci sul lato posteriore del device, la novità che si fa notare di più è la presenza di un alloggiamento per la fotocamera più grande, che comprende una fotocamera principale da 48 MP con un sensore più grande del 57% rispetto ad iPhone 13 e con la capacità di girare video in 8K, che poi potranno essere riprodotti su Apple AR. Le generose dimensioni del pannello fotocamera, però, tendono a diventare meno evidenti nel caso di iPhone 14 Pro Max, che ha uno schermo da 6,7", contro i 6,1" di iPhone 14 e 14 Pro.

Infine, gli angoli di iPhone 14 Pro saranno più smussati e tondeggianti, sia per migliorare la stabilità del telefono che per delle problematiche insorte durante la realizzazione del modulo fotocamera, le cui nuove dimensioni sembrano essere più adatte ad uno smartphone leggermente più curvo rispetto ad uno "squadrato" come iPhone 13.