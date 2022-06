iPhone 14 si mostra in un video hands on: confermate le novità al design

Archiviata la conferenza di apertura della WWDC 2022, ora le attenzioni di Apple sono rivolte verso l’evento autunnale in cui con ogni probabilità sarà annunciata la nuova gamma di iPhone 14. Lo smartphone si è mostrato nuovamente in un video hands on con dei modelli 3D stampati, che ci fanno vedere le novità.

Come si può vedere dal filmato, che mostra delle unità fittizie prive di schermo, Apple dovrebbe confermare il posizionamento dell’altoparlante per le chiamate, che dovrebbe restare allo stesso posto di quello di iPhone 13 Pro. Sono previste però delle piccole modifiche al design, a causa del nuovo notch con foro + pillola che sui modelli Pro potrebbe rappresentare la novità più importante di questa lineup.

Sempre su iPhone 14 Pro e Pro Max, il video di Kohl mostra una sporgenza più elevata per il modulo fotografico posteriore: i due smartphone infatti dovrebbero essere dotato di una nuova lente da 48 megapixel, che chiaramente richiederà più spazio e quindi si tradurrà in una sporgenza superiore.

Nel frattempo, qualche giorno fa il codice sorgente di iOS 16 ha confermato il display always on su iPhone 14 Pro, di cui si parla ormai da tempo immemore e che potrebbe finalmente debuttare sulla nuova gamma, per la contentezza di coloro che l’hanno a lungo richiesto.