iPhone 14 non riconosce le SIM: Apple riconosce il nuovo bug di iOS 16

Apple ha riconosciuto un nuovo bug di iOS 16 che starebbe interessando i possessori di iPhone 14. Questa volta è legato ai dati cellulari ed al supporto delle schede SIM.

Nel rapporto pubblicato da MacRumors si legge che alcuni utenti di iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max in determinate circostanze visualizzano il messaggio “SIM non supportata” sul proprio dispositivo. Dopo tale pop-up, lo smartphone si bloccherebbe completamente, ed il colosso di Cupertino spiega che gli ingegneri stanno indagando sul problema ed osservano che non si tratta di un disservizio di natura hardware. Evidentemente quindi siamo di fronte all’ennesimo bug, e per tale motivo viene consigliato agli utenti di tenere aggiornato il dispositivo.

Apple consiglia anche ai clienti di attendere qualche minuto quando viene mostrato il messaggio d’errore in questione. In caso contrario, non è necessario ripristinare il dispositivo, ma bisogna recarsi presso un Apple Store o un fornitore d’assistenza per inviare una richiesta d’assistenza e risolvere i problemi.

Non si tratta del primo bug riconosciuto in via ufficiale dalla Mela. Proprio la scorsa settimana, è stato lanciato iOS 16.0.3 su iPhone che affronta molti dei problemi lamentati dagli utenti sul nuovo smartphone top di gamma, ma evidentemente ancora non si è raggiunta la completa stabilità.