iPhone 14 senza notch e col display forato? Non ci sperate troppo

A poche settimane dal debutto dei nuovi iPhone 13 (oggi trovate in homepage la nostra recensione di iPhone 13 Pro), emergono in rete nuove informazioni sulla lineup iPhone 14 che Apple probabilmente lancerà il prossimo anno. Oggi viene bollata come "improbabile" l'ipotesi di un addio al notch per adottare un display forato.

Nonostante Ming-Chi Kuo e Jon Prosser siano pressochè allineati sull'ipotesi, un post poi cancellato su Weibo da parte di PandaIsBald va in controtendenza.

L'account, che nelle passate settimane dava per certa la presentazione di iPad di nona generazione durante l'evento Apple di Settembre, ritiene "improbabile" l'ipotesi che Apple abbandoni interamente il notch con un foro. Secondo lo stesso, iPhone 14 continuerà a mantenere il notch ma ingombrerà ancora di meno rispetto ad iPhone 13 e 13 Pro che a loro volta ne hanno già ridotto le dimensioni.

Nessuna possibilità, sempre secondo PandaIsBald, di vedere il Touch ID sotto il display in iPhone 14: il Face ID, evidentemente, continuerà ad essere l'unica opzione per l'autenticazione biometrica anche il prossimo anno. Evidentemente, quindi, le nuove tecnologie sviluppate da Apple e dai suoi partner ancora non convincono.

Chiaramente vi invitiamo a prendere con le molle i rumor come questi, che nelle passate ore hanno anche dato per certa la cancellazione di iPhone 14 Mini.