iPhone 14 senza notch e con Face ID integrato nel display: nuove conferme in rete

A poche ore dalla pubblicazione della nota sulla lineup Apple 2022, emergono ulteriori dettagli sull'iPhone 14 che Apple dovrebbe presentare nel corso dell'anno iniziato, probabilmente ad inizio autunno.

Secondo quanto affermato da Mark Gurman, Apple nel 2022 dovrebbe abbandonare il notch a favore di un display perforato in cui sarà integrata la fotocamera frontale.

Non si tratterà però dell'unica novità: gli ingegneri della compagnia americana avrebbero infatti studiato anche un nuovo sistema per implementare il Face ID, con i sensori integrati direttamente nello schermo. Ovviamente non si tratta di conferme ufficiali e come sempre consigliamo di prendere con le pinze i rumor come questi in quanto siamo ancora a diversi mesi di distanza dalla presentazione ufficiale, che dovrebbe avvenire come sempre tra settembre ed ottobre 2022.

Nel frattempo, qualche giorno fa un altro insider ha svelato tutti i dettagli della fotocamera dei nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: Apple a quanto pare avrebbe dei piani precisi per migliorare il comparto fotografico dei propri dispositivi, in particoalre i due modelli top di gamma che dovrebbe sfoggiare una fotocamera da 48 megapixel in grado di girare video in 8K per essere visti su Apple AR, il visore per la realtà aumentata atteso anch'esso nel 2022.