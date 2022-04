iPhone 14, novità anche per la selfie-camera: sarà dotata di autofocus

Continuano i rumor su iPhone 14, alla cui uscita mancano però ancora quasi cinque mesi: dopo aver visto il presunto design dello smartphone Apple, è oggi il turno di alcune nuove indiscrezioni sulla fotocamera frontale di iPhone 14. Secondo un insider, infatti, la selfie-camera del prossimo iPhone potrebbe portare con sé numerosi miglioramenti.

Stando a quanto riporta il noto analista Ming-Chi Kuo, le cui previsioni sono generalmente piuttosto affidabili, iPhone 14 avrà una selfie-camera migliorata rispetto ad iPhone 13. Nello specifico, la fotocamera sarà dotata di un'apertura f/1.9 più ampia di quella del predecessore e di una funzione autofocus.

L'indiscrezione è stata fatta trapelare dall'insider su Twitter, come potete vedere dal tweet riportato in calce, e spiega che l'apertura più ampia dovrebbe permettere il passaggio di più luce attraverso la fotocamera, migliorando la qualità delle foto, specie in termini di profondità di campo per i video e le fotografie in modalità ritratto.

L'aggiunta della funzione autofocus, invece, dovrebbe semplificare lo scatto delle fotografie e, al contempo, migliorare il focus anche al di fuori della fotocamera: per esempio, la feature potrebbe giovare alle chiamate FaceTime ed a quelle su Zoom.

Il miglioramento della selfie-camera, comunque, dovrebbe avvenire in parallelo all'upgrade della fotocamera principale di iPhone 14, rumoreggiato ormai da mesi da diversi esperti, tra cui lo stesso Ming-Chi Kuo. Nello specifico, iPhone 14 dovrebbe avere un obiettivo da 48 MP, che permetterà la ripresa di video in 8K.

La scelta di questo obiettivo, lo ricordiamo, non dovrebbe essere casuale: al contrario, Apple avrebbe optato per un sensore da 48 MP in modo da permettere ad iPhone 14 di produrre video visibili sul visore Apple AR, che dovrebbe avere proprio una risoluzione 8K per occhio. Infine, il nuovo smartphone di Cupertino sarà dotato di un grandangolo e di un teleobiettivo da 12 MP. Sfortunatamente, però, il modulo fotocamera di iPhone 14 sarà più sporgente di quello del predecessore.