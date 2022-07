iPhone 14, nuove conferme sull'aumento dei prezzi: ecco quanto potrebbero costare

Quando i principali leaker si sono allineati sulla data di lancio di iPhone 14, emerge un nuovo rapporto secondo cui Apple potrebbe aumentare i prezzi dei nuovi modelli di smartphone in arrivo il prossimo autunno.

A pesare non è solo l’inflazione, ma anche la situazione legata ai semiconduttori che, secondo gli analisti, potrebbe spingere Apple ad aumentare di 100 Dollari il prezzo dei suoi iPhone 14.

L’analista di Wedbush Securities, Dan Ives, in un rapporto prevede che “un aumento del prezzo di 100 Dollari è in arrivo per l’iPhone 14. I prezzi sono aumentati lungo l’intera catena di approvvigionamento e Apple si trova costretta a trasferire questi costi al consumatore in questa versione”. Samsung ad esempio ha aumentato del 20% i costi di produzione dei chip, mentre qualche mese fa abbiamo anche riportato la notizia relativa ai rincari imposti da TSMC.

Anche Ben wood di CSS Insight ha confermato l’ipotesi: l’iPhone 14 da 128 gigabyte potrebbe costare 899 Dollari per il modello base, mentre il Pro avrò un prezzo d’ingresso di 1099 ed il Pro Max di 1199 Dollari.

Alcuni rumor emersi nelle passate ore hanno inoltre confermato che solo gli iPhone 14 Pro avranno il chip A16 Bionic, mentre i modelli non Pro continueranno a sfoggiare il vecchio chip A15.