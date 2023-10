iPhone 14 in offerta su Amazon: interessante sconto sulla versione da 128Gb

Poco dopo aver riportato lo sconto Mediaworld sul MacBook Air M2 da 13 pollici, ci spostiamo nuovamente su Amazon che permette di portare a casa a prezzo ridotto l'iPhone 14 da 128 gigabyte.

Di seguito i modelli in sconto:

Apple iPhone 14 (128 GB) - Galassia : 779 Euro (879 Euro)

: 779 Euro (879 Euro) Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte: 779 Euro (879 Euro)

779 Euro (879 Euro) Apple iPhone 14 (128 GB) - viola: 779 Euro (879 Euro)

779 Euro (879 Euro) Apple iPhone 14 (128 GB) - Galassia: 779 Euro (879 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita a stretto giro di orologio ed è possibile anche scegliere il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis alle condizioni proposte. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Sempre dal fronte Apple, anche Unieuro propone un super sconto su Apple Watch Ultra di prima generazione. Insomma, la giornata di oggi è davvero molto ricca per i fan Apple che sono alla ricerca di qualche buona occasione per poter acquistare i vari prodotti della Mela a prezzi ridotti.