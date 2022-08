iPhone 14, perché il keynote di settembre si chiama 'Far Out'? La risposta di un esperto

Il keynote di presentazione di iPhone 14 è ormai stato confermato da Apple per il 7 settembre prossimo. Secondo il noto insider Mark Gurman, però, nelle grafiche dell'invito alla conferenza digitale ci sarebbero diversi riferimenti alle nuove funzioni di iPhone 14 che molti fan potrebbero non aver notato.

Nella nuova edizione della newsletter settimanale Power On, il redattore di Bloomberg spiega che, come sempre, il nome del keynote potrebbe essere un riferimento all'annuncio più "grosso" che Apple potrebbe fare al suo interno. Per esempio, la conferenza di marzo 2022 era intitolata "Peek Performance" in riferimento all'annuncio di Mac Studio, mentre quella di settembre 2021 aveva il nome di "California Streaming" perché usava diverse zone della California per presentare le feature esclusive di iPhone 13.

Quest'anno, l'evento di settembre ha titolo "Far Out", e i materiali promozionali legati ad esso fanno chiaramente riferimento al mondo dell'astronomia. Per questo, in molti hanno ipotizzato che la "grossa" nuova feature di iPhone 14 sarà la connettività satellitare, che permetterà allo smartphone di effettuare chiamate e inviare messaggi di emergenza anche in caso di limitata connettività alle reti Wi-Fi e 5G.

Anche Mark Gurman sembra essere di questo parere. Non solo: secondo l'esperto, la funzione si chiamerà Emergency Message via Satellite e vi permetterà di inviare messaggi SOS ai più vicini centri di risposta se vi trovate in aree particolarmente isolate, come in montagna o in mezzo al mare, proprio via satellite. La feature, inoltre, dovrebbe andare anche più in profondità, permettendo agli utenti di segnalare la loro posizione con estrema precisione e di effettuare report di eventi come incidenti in nave o in aereo, sparatorie nei boschi o incidenti di caccia.

Secondo Gurman, poi, la feature potrebbe sbarcare su Apple Watch Pro, forse quest'anno o forse in una sua futura revisione, che potrebbe debuttare già a settembre 2023. A quanto pare, la connettività satellitare di iPhone 14 si baserà sui satelliti di GlobalStar Inc., che proprio quest'anno ha portato avanti una serie di lanci per ingrandire la propria "flotta" orbitante.

Attenzione, però: il giornalista di Bloomberg aggiunge anche che ci sono almeno altre due possibilità da considerare. La prima è che il nome "Far Out" si riferisca a delle feature di iPhone 14 per l'astrofotografia: ciò potrebbe avere senso se consideriamo che iPhone 14 Pro avrà una fotocamera da 48 MP, la quale potrebbe portare con sé una modalità per fotografare il cielo notturno al pari degli smartphone Pixel di Google o dei Galaxy S22 di Samsung.

La seconda possibilità è invece che le stelle sul cielo nero rappresentino lo schermo always-on di iPhone 14 Pro e Pro Max: in questo caso, per analogia le stelle sarebbero le icone, le notifiche e i widget "illuminati" dello schermo del device, che invece verrebbe metaforicamente rappresentato dal cielo notturno.