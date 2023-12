iPhone 14 Plus da 128 gigabyte in sconto su Amazon per Natale

Amazon in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su iPhone 14 Plus da 128 gigabyte. Il colosso di Seattle, nella fattispecie, permette di acquistare al prezzo più basso di sempre il modello Plus della lineup iPhone 14, con consegna garantita già entro Natale.

Di seguito i dettagli:

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) - (PRODUCT) RED: 849 Euro

849 Euro Apple iPhone 14 Plus (128 GB) - Azzurro: 849 Euro

La consegna della colorazione (PRODUCT) RED, senza costi aggiuntivi, garantita per lunedì 18 Dicembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore ed 11 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Per quanto riguarda il modello azzurro, invece, se si effettua l'ordine in giornata odierna la consegna a casa è garantita tra il 3 ed il 4 Gennaio 2024.

Sostanzialmente, quindi, se si opta per il modello (PRODUCT) RED, è possibile riceverlo già entro Natale, mentre se desiderate l'altra variante bisognerà aspettare un pò.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.