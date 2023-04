iPhone 14 Plus da 128Gb è in sconto su Amazon: c'è anche la colorazione gialla!

In aggiunta allo sconto sul TV Samsung da 55 pollici di cui abbiamo parlato stamane, Amazon propone anche un'ampia platea di iPhone 14 Plus in sconto, nella versione con 128GB di memoria.

Di seguito i modelli in offerta:

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 7 Aprile 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 1 ora e 15 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Disponibile anche il pagamento rateale in cinque mensilità da 83,25 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero per dodici mesi.

Lo smartphone in questione è dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici, chip A15 Bionic con supporto alla rete 5G, batteria che offre un'autonomia fino a 26 ore per la riproduzione video, Ceramic Shield con resistenza all'acqua e doppia fotocamera posteriore.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere accessori extra come la custodia MagSafe trasparente, le Airpods 3 e l'alimentare MagSafe.