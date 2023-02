iPhone 14 Plus da 512Gb in offerta su Mediaworld solo per poche ore

Si rinnovano gli Sconti Solo Per Oggi di Mediaworld, che in quest'ultimo giorno propone un'offerta molto interessante su iPhone 14 Plus da 512Gb, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma di denaro.

Nella fattispecie, iPhone 14 Plus da 512Gb nella colorazione (PRODUCT) RED è disponibile a 1464,99 Euro, in calo del 6,62% rispetto ai 1569 Euro di listino. Se si opta per il modello con 128 gigabyte, invece, il prezzo cala a 984,99 Euro, in calo del 16% rispetto ai 1179 Euro, mentre la variante con 256 gigabyte di memoria interna è disponibile in offerta a 1199,99 Euro.

Mediaworld propone la consegna senza costi aggiuntivi e gratuita tra il 1 ed il 6 Marzo 2023: una volta inserito il CAP del proprio comune nel carrello il sistema provvederà a fornire una data più precisa. Il ritiro in negozio invece è previsto dal 3 Marzo 2023, ma la disponibilità potrebbe variare a seconda del punto vendita.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere anche la protezione aggiuntiva per un anno per danno ed un anno per furto a 249,99 Euro, e per due anni per danno e 2 anni per furto a 349,99 Euro: basta semplicemente spuntare la casella dedicata ed il gioco è fatto. Disponibile anche il ritiro dell'usato.