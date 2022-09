iPhone 14 Plus delude: preordini inferiori anche ad iPhone 13 Mini!

In un post pubblicato su Medium, il popolare analista Apple Ming-Chi Kuo, da sempre molto affidabile ed informato su tutto quanto concerne il mondo del colosso di Cupertino, ha fatto il punto sull’andamento dei preordini dei nuovi iPhone 14 ed iPhone 14 Plus.

A sorpresa, il riscontro ottenuto dai due dispositivi “base” della lineup, sarebbe stato piuttosto scarso, mentre per i nuovi iPhone 14 pro ed iPhone 14 Pro Max si parla di un riscontro buono rispetto ad iPhone 13 Pro e Pro Max.

Non devono trarre quindi in inganno i tempi di attesa più lunghi (basti pensare che per i Pro la consegna è prevista tra il 13 ed il 20 Ottobre), in quanto evidentemente basati sulla disponibilità e non sulla richiesta. Kuo spiega che al momento non è chiaro se Apple aumenterà le previsioni di spedizione dei modelli Pro, mentre è probabile che tagli gli ordini per iPhone 14 ed iPhone 14 Plus che attualmente rappresenterebbero circa il 45% degli ordini totali.

Per iPhone 14 Plus, in particolare, “il riscontro è significativamente inferiore al previsto” al punto che si parla addirittura di preordini inferiori ad iPhone 13 Mini dello scorso anno. Secondo Kuo, “la strategia di segmentazione del prodotto di Apple per i modelli standard si è rivelata un fallimento per il 2022”.