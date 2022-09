iPhone 14 Plus avrebbe dovuto chiamarsi iPhone 14 Max: Apple ha cambiato idea all'ultimo

Con ogni probabilità, l’iPhone 14 Plus che arriverà nei negozi ad ottobre avrebbe dovuto chiamarsi iPhone 14 Max. E’ stata Apple a cambiare idea, evidentemente all’ultimo minuto, e le conferme sono arrivate direttamente dal sito web ufficiale del colosso di Cupertino.

Come si può vedere nello screenshot che trovate in calce, acquisiti direttamente sul sito web di Apple, nella linea iPhone 14 figura un “iPhone 14 Max” con numero di modello identico a quello dell’iPhone 14 Plus, un chiaro sintomo di come avrebbe dovuto chiamarsi lo smartphone in questione.

Le ragioni che hanno portato al cambio di direzione però non sono note: non è da escludere che alla fine Apple abbia scelto di soprannominarlo Plus solo per mandare fuori strada i leaker che nelle settimane e mesi precedenti avevano previsto con estrema certezza e precisione l’arrivo di un iPhone 14 Max.

Tuttavia, è improbabile che con un nome diverso l’iPhone 14 Plus avrebbe ricevuto un riscontro migliore, e secondo le indiscrezioni ed analisi pubblicate dai principali esperti del settore le vendite non starebbero procedendo come previsto. In generale, Apple avrebbe deciso di annullare l’aumento della produzione di iPhone 14 a causa della domanda inferiore alle aspettative.

Discorso diverso per iPhone 14 Pro Max, il cui display è stato incoronato da DisplayMate.