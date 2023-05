iPhone 14 Plus in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre

In giornata odierna è iPhone 14 Plus il protagonista delle promozioni di Amazon. Il gigante degli e-commerce infatti propone un'offerta molto interessante sulla versione con 256 gigabyte di memoria interna, che raggiunge il minimo storico.

Di seguito i dettagli:

iPhone 14 Plus (256 GB) - Azzurro: 979,90 Euro (1.309 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 1 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 24 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

iPhone 14 Plus include un display Super Retina XDR da 6,7 pollici, chip A15 Bionic con GPU 5-core e supporto 5G, un sistema di doppia fotocamere con supporto alla Modalità Azione che stabilizza le riprese video e la Modalità Cinema che supporta il Dolby Vision 4K fino a 30fps.

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dall'iPhone 14 Plus su Amazon dal momento del lancio. Il gigante degli e-commerce non ha offerto alcuna indicazione sulla data di scadenza della promozione, motivo per cui come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile anche scegliere il pagamento a rate di Amazon in cinque rate mensili a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis.