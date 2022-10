iPhone 14 Plus, online le recensioni: stupisce la batteria, 'migliore anche del 14 Pro'

In vista del lancio ufficiale sul mercato di iPhone 14 Plus, che arriverà nei negozi domani 7 Ottobre 2022, è scaduto l’embargo sulle recensioni ed i principali youtuber e testate stanno pubblicando le loro opinioni sullo smartphone della società di Cupertino.

A stupire è stata la batteria dello smartphone, che in alcuni casi viene definita anche migliore di quella presente su iPhone 14 Pro.

The Verge rileva che il passaggio ad iPhone 14 Plus è particolarmente indicato per gli utenti che provengono da iPhone meno recenti, anche alla luce del prezzo (qui trovate i prezzi degli iPhone 14). La testata osserva che il dispositivo ha una batteria in grado di offrire “prestazioni eccellenti, che a volte sono anche migliori di iPhone 14 Pro”, ma viene lodato anche lo schermo più grande che rende tutto più fruibile. “Il fatto che il telefono non sia realmente tascabile o utilizzabile con una mano non sembra infastidire la maggior parte delle persone” si legge nella recensione.

Anche Engadget elogia la durata della batteria e le dimensioni dello schermo, pur sottolineando che il pannello non è avanzato come quello dei modelli Pro in quanto non è a 120Hz.

CNET sottolinea che i miglioramenti della fotocamera dell’iPhone 14 Plus rispetto ad iPhone 13 non sono significativi, nonostante qualche miglioria soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione grazie all’obiettivo con l’apertura maggiore ed il nuovo Photonic Engine.

Lo youtuber Marques Brownlee si è soffermato sul fatto che per molti passare ad iPhone 14 Plus potrebbe non essere la scelta ideale, ma nella review si è anche soffermato su come i bug di iOS 16 abbiano influenzato l’esperienza degli utenti iPhone 14. A riguardo, è in arrivo ioS 16.0.3, che dovrebbe correggere un’altra tranche di bug.