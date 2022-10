iPhone 14 Plus, produzione ridotta del 90%: mai successo per un dispositivo Apple

Si continua a parlare della sospensione della produzione di iPhone 14 Plus, dopo le indiscrezioni trapelate nella giornata di ieri. Emergono, nel frattempo, sempre più conferme sulla scelta di Apple che evidentemente è arrivata alla luce dello scarso riscontro ottenuto.

Secondo quanto riferito dall’Economic Daily News, il taglio della produzione sarebbe compreso tra il 70 ed il 90%: dati alla mano si tratta della riduzione degli ordini più importante della storia di Apple, in quanto mai prima d’ora il colosso di Cupertino aveva preso una decisione di questo tipo in un lasso di tempo così ridotto. iPhone 14 Plus infatti non ha nemmeno superato due settimane dalla messa in vendita, ed è innegabile che questa decisione sia destinata ad avere un impatto anche sulle future strategie della compagnia di Cupertino, sebbene nella giornata di ieri alcuni rumor abbiano riferito che iPhone 15 Plus resta confermato per il 2023.

La decisione è destinata a mettere ancora più pressione sul gigante dell’assemblaggio Pegatron, che lo scorso 12 Ottobre ha annunciato una serie di nuove assunzioni per soddisfare la domanda. Il 15 Ottobre però Pegatron è tornato suoi suoi passi.

Il riscontro per iPhone 14 Pro e Pro Max, invece, sarebbe in linea con le aspettative e non sono arrivate avvisaglie simili, almeno al momento.