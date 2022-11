iPhone 14 Pro da 128 gigabyte in offerta su eBay: approfitta del coupon

Poco dopo aver riportato lo sconto di eBay sul Galaxy Z Flip4, torniamo sul marketplace per parlare di un'offerta molto interessante che un rivenditore professionale propone sull'iPhone 14 Pro da 128 gigabyte.

Lo smartphone top di gamma 2022 di Apple infatti può essere acquistato a 1.269,90 Euro, in calo rispetto ai 1.339 Euro di listino.

Nella scheda prodotto però come prezzo viene visualizzato 1.319,90 Euro, comunque inferiore dal prezzo imposto dal colosso di Cupertino. Tuttavia, inserendo il coupon "REGALI22", come abbiamo avuto modo di raccontare è attivo da inizio settimana, il sistema provvederà a stornare la parte restante e quindi a far calare il prezzo.

La spedizione è gratuita e garantita in due giorni con consegna entro venerdì 11 Novembre per chi effettua l'ordine in giornata odierna. Come metodi di pagamento sono accettati PayPal, Google Pay e le carte VISA, Mastercard ed American Express. Il rivenditore è MegaStore Italy, con il 100% di feedback positivi, il quale accetta i resi per 30 giorni e paga anche le spese di restituzione.