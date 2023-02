iPhone 14 Pro da 128GB in offerta su Amazon: sconto del 5%

In aggiunta agli Unieuro TV Specials di questo weekend, Amazon propone uno sconto molto interessante anche su iPhone 14 Pro con 128 gigabyte di memoria interna.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli della promozione:

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) - Argento: 1.269 Euro (1.339 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 13 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 24 minuti.

Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili da 253,80 Euro a tasso zero ed interessi zero.

Come avvenuto anche in altre circostanze, il colosso di Seattle non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza della promozione e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere della promozione. Disponibile anche il programma che permette di ottenere fino ad 800 Euro dando dietro il proprio smartphone usato.