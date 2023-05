iPhone 14 Pro, 14 Plus e MacBook Air M2 in sconto su Amazon per il weekend

In aggiunta ai nuovi Super Sconti di Trony, Amazon in giornata odierna propone anche un trittico di offerte molto interessanti. Protagonisti sono altrettanti prodotti Apple: iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus e MacBook Air con chip M2, che sono disponibili a prezzi ridotti.

Di seguito i dettagli degli sconti:

iPhone 14 Pro (128 GB) - Nero siderale: 1.149 Euro (1.339 Euro)

- Nero siderale: 1.149 Euro (1.339 Euro) iPhone 14 Plus (128 GB) - Galassia: 949 Euro (1.179 Euro)

- Galassia: 949 Euro (1.179 Euro) MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6", 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte: 1.199 Euro (1.529 Euro)

Su iPhone 14 Pro la consegna è garantita per martedì 9 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 2 ore e 15 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo, la stessa data garantita anche sulla variante Plus.

Per quanto concerne i pagamenti rateali, invece, su iPhone 14 Pro è possibile optare per la dilazione di pagamento in dodici mensilità da 95,75 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, mentre su iPhone 14 Plus le mensilità sono sempre dodici ma da 79,09 Euro. Su MacBook Air invece la dilazione proposta è in cinque rate da 239,80 Euro.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle offerte, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.