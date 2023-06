iPhone 14 Pro da 256 gigabyte in sconto su Amazon in vista Prime Day

A poche settimane dall'Amazon Prime Day 2023, il colosso di Seattle propone uno sconto molto interessante su iPhone 14 Pro a 256 gigabyte, che raggiunge il minimo storico.

Di seguito i dettagli:

iPhone 14 Pro (256 GB) - Argento: 1249 Euro (1469 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 26 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero: ciò che bisogna fare è semplicemente scegliere l'opzione dedicata al momento della finalizzazione dell'ordine.

Possibile anche scegliere la protezione aggiuntiva per due anni a 249 Euro contro danni e per due anni contro furto e danni a 309 Euro.

Lo smartphone in questione è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con modalità always on, fotocamera principale da 48 megapixel con supporto alla modalità azione e modalità cinematografica mentre la batteria garantisce un'autonomia fino a 23 ore.

Nessuna informazione sulla scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.