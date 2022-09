iPhone 14 Pro, Apple ascolta i fan: torna la percentuale di batteria 'classica'

Dopo aver scoperto come sarà lo schermo always-on di iPhone 14 Pro, arriva oggi un'altra interessante conferma su come sarà gestito il display dei nuovi smartphone Apple. Questa volta, però, l'indiscrezione riguarda la percentuale di batteria su iPhone 14 Pro.

A quanto pare, infatti, iPhone 14 Pro riporterà in vita la percentuale di batteria "classica" di iOS, senza adottare invece il redesign dell'icona apportato da iOS 16. In altre parole, su iPhone 14 Pro potrete vedere separatamente la percentuale della batteria come numero e come indicatore, mentre su iPhone 14 e iPhone 14 Max, che adotteranno il restlying di iOS 16, ciò non sarà possibile.

Ciò dovrebbe dipendere dal fatto che i due smartphone vanilla non avranno un punch-hole, ma un notch: l'esclusione della percentuale numerica della batteria dalla status bar degli iPhone, infatti, è avvenuta con iPhone X, quando l'inclusione del notch ha sottratto spazio prezioso al display del device, rendendo impossibile inserire sia la percentuale di batteria che l'icona di quest'ultima.

Con l'arrivo del doppio punch-hole su iPhone 14 Pro, invece, Apple potrebbe guadagnare una quantità di spazio sufficiente a reintegrare il tanto amato (e tanto richiesto) doppio indicatore del consumo energetico dello smartphone, che pare essere la perfetta combinazione tra estetica e funzionalità per gli utenti iPhone.

A riportare la notizia, inoltre, è stato lo stesso tipster che, solo poche ore fa, ha pubblicato delle immagini del display always-on di iPhone 14 Pro: ciò lascia pensare che l'insider abbia ricevuto un iPhone 14 Pro (o Pro Max) con larghissimo anticipo rispetto all'uscita del dispositivo sul mercato, oppure che sia riuscito a mettere le mani su un prototipo semi-definitivo dello smartphone. In ogni caso, le indiscrezioni sembrano piuttosto realistiche: sicuramente, però, ne sapremo di più durante il keynote Apple del 7 settembre prossimo.