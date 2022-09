iPhone 14 Pro, Apple al lavoro su un grave bug: il trasferimento dati blocca lo smartphone

Dopo avervi parlato dei problemi della fotocamera di iPhone 14 Pro, arriva oggi direttamente da Apple la conferma di un altro bug di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, che potrebbe colpire soprattutto i nuovi utenti che hanno appena acquistato lo smartphone.

Infatti, in un memo interno di Apple ottenuto dal portale Macrumors si parla di un problema che causa il freeze del device dopo il trasferimento dati da un vecchio iPhone: considerato che la procedura è incredibilmente comune tra chi già possiede uno smartphone Apple e che viene utilizzata soprattutto durante il periodo di lancio dei nuovi smartphone, pare che Cupertino stia cercando di correre ai ripari e di porre rimedio al bug in gran fretta.

Il memo, infatti, spiega che "Apple è a conoscenza del problema e sta investigando proprio in queste ore". Sempre il memo aggiunge che il bug si manifesterebbe con il freeze o il blocco completo di iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max dopo un ripristino tramite iCloud o, più semplicemente, un trasferimento di dati dal proprio precedente iPhone con la procedura Quick Start.

Fortunatamente, esiste un fix temporaneo al problema: Apple consiglia di riavviare l'iPhone 14 Pro o Pro Max qualora questo dovesse continuare a non rispondere per più di cinque minuti, arrivano a forzare via hardware il restart del dispositivo. In ogni caso, il problema emerge dopo i bug dell'attivazione di iPhone 14 Pro via Wi-Fi, risolti solo la scorsa settimana, indicando un lancio più travagliato del previsto per i nuovi iPhone.

Sembra anche che iPhone 14 e iPhone 14 Plus non siano affetti dal bug, che dunque riguarda solo i due modelli "Pro" del device. In ogni caso, se siete appena entrati in possesso di un Melafonino di nuova generazione, il consiglio è quello di effettuare l'aggiornamento a iOS 16.0.1, uscito proprio in concomitanza con i nuovi smartphone di Cupertino.