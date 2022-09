iPhone 14 Pro, Apple riconosce i problemi con la fotocamera: fix in arrivo

Nella giornata di ieri abbiamo a lungo parlato dei fastidioso problema riscontrato con la fotocamera di iPhone 14 Pro in app di terze parti come TikTok, Instagram e Snapchat, che farebbero letteralmente vibrare la fotocamera posteriore mettendola a rischio rottura. Apple a quanto pare ha riconosciuto il problema.

In una dichiarazione inviata a The Verge dal portavoce Alex Kirschner, la società si è detta “a conoscenza del problema” ed ha annunciato che un fix sarà distribuito la prossima settimana. Evidentemente, quindi, come ipotizzato da molti si tratta di un problema software e non hardware, che può essere risolto tramite un aggiornamento. Le prime segnalazioni sono giunte nel fine settimana, e sono state riprese anche da youtuber del settore famosi come Luke Miani, che ha documentato il tutto tramite il suo account ufficiale Twitter dove ha mostrato (e fatto sentire) i problemi.

Apple non ha spiegato in maniera precisa quale sia la causa del problema, ma in molti hanno ipotizzato che dipenda dal sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine, che appunto ha il compito proprio di “spostare” le parti della fotocamera per offrire immagini più stabili. L’iPhone 14 non sembra però avere lo stesso problema.

Il colosso di Cupertino ha già rilasciato iOS 16.0.1 per iPhone 14 al day one, ed evidentemente settimana prossima arriverà la seconda release.