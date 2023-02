iPhone 14 Pro ed Apple Watch SE in sconto su Amazon al minimo storico

Nel giorno in cui Mediaworld lancia lo Sconto World, Amazon propone due sconti molto interessanti su iPhone 14 Pro ed Apple Watch SE di seconda generazione, che raggiungono entrambi il minimo storico.

iPhone 14 Pro, nella versione con 128 gigabyte di memoria, è disponibile a 1.229,99 Euro, l'8% in meno rispetto ai 1.339 Euro, con consegna garantita per lunedì 20 Febbraio 2023. Il colosso di Seattle permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 246 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Lo smartphone in questione sfoggia un display Super Retina XDR da 6,1 pollici always-on con ProMotion e Dynamic Island, fotocamera principale da 48 megapixel con modalità cinema che permette di registrare filmati in Dolby Vision 4K fino a 30fps e modalità azione.

In sconto troviamo anche Apple Watch SE di seconda generazione, che nella variante GPS + Cellular con cassa da 40mm in alluminio color mezzanotte e cinturino sport nero viene proposto a 307 Euro, il 14% in meno dai 359 Euro di listino. Anche in questo caso, è possibile godere del pagamento in cinque rate mensili, da 61,40 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero e la consegna è garantita per lunedì 20 Febbraio 2023.