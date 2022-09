iPhone 14 Pro, arrivano i primi video hands on reali: ecco Dynamic Island all'opera

Al momento avevamo visto il nuovo iPhone 14 Pro solo nei render ufficiali di Apple e nei filmati promozionali diffusi subito dopo il keynote dello scorso 7 Settembre. Tuttavia, a sette giorni di distanza, sono giunti i primi video “reali” che mostrano la lineup di smartphone 2022 del colosso di Cupertino.

Direttamente dall’account Twitter DuanRai, si vede un video che mostra un iPhone 14 Pro nelle mani di un utente. Lo smartphone è acceso ed in colorazione blu, e la breve clip ci fa vedere anche una rapida demo della novità principale introdotta dal colosso di Cupertino a livello estetico: la Dynamic Island, vale a dire il nuovo notch interattivo che si anima per mostrare più informazioni e controlli delle varie applicazioni.

L’utente che ce l’ha tra le mani ha osservato che non può ancora attivarlo in quanto altrimenti Apple ed il corriere sarebbero stati avvisati del fatto che gli era stato consegnato in anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale, prevista per il 16 Settembre 2022.

Secondo quanto riportato da iMore, nella giornata di oggi 14 Settembre 2022 dovrebbero scadere gli embarghi sui video e già dal pomeriggio potrebbero arrivare ulteriori dettagli e filmati che ci permetteranno di avvicinarci al lancio ufficiale di venerdì prossimo.

Nel frattempo, Apple ha confermato che iPhone 14 riceverà un aggiornamento day one che gli utenti dovranno scaricare al momento dell’attivazione dei nuovi dispositivi.