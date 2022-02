iPhone 14 Pro potrebbe arrivare fino a 8 GB di RAM, il massimo di sempre per la gamma

In attesa del presunto, imminente lancio di iPhone SE 3 5G, i tipster appassionati dei dispositivi della Mela si stanno già focalizzando sulla prossima gamma principale iPhone 14. In particolare, nuovi report parlano della dotazione di 8 GB di RAM all’iPhone 14 Pro, il quale diventerebbe così il modello della serie con la quantità di RAM più alta.

A parlarne è stato l’utente yeux1122 sul blog coreano Naver, già noto per altre indiscrezioni precedenti relative all’ultimo iPad Mini confermatesi solamente in maniera parziale; in altre parole, consigliamo sin da subito di prendere questi rumor cum grano salis. Secondo alcune fonti interne alla catena di approvvigionamento da lui contattate, la variante Pro del prossimo iPhone 14 dovrebbe arrivare fino a 8 GB di RAM: i componenti lato memoria sarebbero già stati scelti, confermati e la produzione di massa starebbe per cominciare.

Da cosa sarebbe dovuta questa scelta? Non è tanto causata dalla “guerra della RAM” con altri marchi come Samsung, diretto rivale su scala internazionale, bensì dalla vera e propria necessità di compiere un salto quantitativo e qualitativo nel 2022 affinché lo smartphone possa garantire performance migliori con l’implementazione di fotocamere più potenti, ergo più esigenti, e chip dalle prestazioni notevoli. Compiere il passaggio dai 6 agli 8 GB con questa generazione, pertanto, è una scelta piuttosto comprensibile. Sarà veramente così? Staremo a vedere.

Proprio a proposito dei sensori più potenti, iPhone 14 dovrebbe dotarsi di una lente principale da 48 MP.