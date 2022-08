iPhone 14 Pro, aumentano i prezzi? Sì, ma c'è una buona ragione

Poche ore fa, vi abbiamo spiegato che il prezzo di iPhone 14 Pro e Pro Max aumenterà rispetto a quello di iPhone 13 Pro e Pro Max. Tuttavia, oggi un'analisi sembra spiegarci i motivi dei rincari decisi da Apple, lasciando intravedere una buona ragione per l'aumento del costo dei nuovi iPhone.

In particolare, è un report della taiwanese TrendForce a spiegarci che, allo stato attuale delle cose, iPhone 14 Pro avrà storage a partire da 256 GB, e non da 128 GB come il predecessore. Secondo TrendForce, infatti, le due varianti "Pro" di iPhone 14 dovrebbero essere vendute nei tre tagli di memoria da 256 GB, 512 GB e 1 TB, mentre le versioni standard dello smartphone saranno da 128 GB, 256 GB o 512 GB.

Insomma, aumenta il prezzo ma, al contempo, aumenta anche lo storage interno dello smartphone: se consideriamo che l'incremento del costo previsto da Ming-Chi Kuo nelle scorse ore dovrebbe essere del 15%, poi, possiamo capire come si tratti di un valore molto simile alla differenza già applicata da Apple per il "salto" da un taglio di memoria all'altro.

Il report, poi, ci dà una serie di interessanti informazioni tecniche su iPhone 14, confermando per esempio il chip A16 a 4 nm su iPhone 14 Pro e Pro Max, mentre i due modelli "base" manterranno il chip A15 a 5 nm. Inoltre, come già ampiamente previsto, iPhone 14 e iPhone 14 Pro avranno schermi da 6,1", mentre le versioni "Max" arriveranno a 6,7". Altra differenza tra iPhone 14 e 14 Max e i corrispettivi della linea Pro è il materiale del frame dello chassis, che nel primo caso sarà di alluminio e nel secondo di acciaio.

Resta però da capire perché Apple abbia tagliato il modello da 128 GB di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Da una parte, indubbiamente, ciò potrebbe dipendere dallo scarso successo commerciale dei device con tale storage già all'epoca di iPhone 13, che però non possiamo confermare con dei dati.

Dall'altra parole, invece, c'è la possibilità che tale decisione dipenda dalla nuova fotocamera di iPhone 14 Pro: con una lente principale da 48 MP, i due modelli Premium del Melafonino di nuova generazione potranno girare video in 8K a 30 FPS, la cui dimensione sulla memoria dello smartphone potrebbe essere incompatibile con uno storage da soli 128 GB.