iPhone 14 Pro avrà un display con notch punch-hole? Potrebbe svilupparlo LG

La gamma di smartphone iPhone 14 continua a essere sotto la luce dei riflettori dei tipster. Come spesso accade, questi ultimi si focalizzano sui dispositivi del futuro subito dopo il rilascio delle versioni del presente. Questa volta, si parla in particolare di iPhone 14 Pro e dello sviluppo di un nuovo schermo da parte di LG Display.

In realtà, le indiscrezioni riguardanti il possibile addio al notch per iPhone 14 Pro come lo conosciamo oggi sull’attuale iPhone 13 circolano ancora dalla settimana scorsa. Tuttavia, i nuovi rumor provenienti dalla Cina e ripresi dal portale MyDrivers non fanno altro che corroborare quelli precedenti.

Secondo il nuovo report, nato in seguito a novità giunte da fonti della catena di approvvigionamento cinese, il colosso di Cupertino starebbe cercando di concludere un accordo con LG (nello specifico con LG Display) per sviluppare pannelli con notch punch-hole da implementare sugli iPhone 14 Pro per la prossima generazione. Ciò comporterebbe l’addio definitivo della soluzione ridotta adottata su iPhone 13 e, probabilmente, farà da ponte verso lo sviluppo di una tecnologia proprietaria simile all’Under Panel Camera vista sugli ultimi Samsung Galaxy Z Fold 3.

Del resto, LG Display ha già avviato lo sviluppo della tecnologia “Under Display Camera” o UDC, dunque il raggiungimento della partnership tra la società sudcoreana e Apple vorrebbe dire ipotecare anche tale prodotto per eventualmente dotarlo all’iPhone 15, o al primo smartphone pieghevole marchiato Mela. Inoltre, stabilendo questo legame con LG, la società di Tim Cook direbbe addio a Samsung Display evitando così di “finanziare” il diretto rivale. Al momento, però, consigliamo di prendere tutti questi rumor con le pinze e accontentarsi dei render provvisori che mostrerebbero iPhone 14 Pro, visibili in calce e in copertina alla notizia.

Stando ad altre indiscrezioni di mercato, anche iPhone 14 Pro Max dovrebbe adottare il notch punch-hole.