iPhone 14 Pro si avvicina: Apple ha scelto il design, al via la produzione di prova

Nonostante manchino ancora diversi mesi al reveal ufficiale di iPhone 14, che con ogni probabilità avverrà in autunno, Apple avrebbe già finalizzato il progetto. A riportare la notizia è il Taiwan Economic Times, secondo cui sarebbe già partita la produzione di prova del nuovo smartphone top di gamma 2022 del colosso di Cupertino.

Foxconn a quanto pare produrrà i modelli di fascia alta di iPhone 14, tra cui dovrebbe figurare l'iPhone 14 Pro con 8GB di RAM. Luxshare, invece, dovrebbe occuparsi dei due modelli di fascia bassa.

La stessa Foxconn dovrebbe iniziare la produzione di prova di iPhone 14 Pro prossimamente, per poi inviare i device ad Apple che li analizzerà per assicurarsi che rispettino gli standard.

A quanto pare, iPhone 14 ed iPhone 14 Pro dovrebbero sfoggiare uno chassis più spesso, con fotocamera posteriori integrate direttamente nella scocca e senza sporgenza. Alcuni rendering emersi in rete parlano di pulsanti per il volume circolari ed una griglia per gli altoparlanti completamente ridisegnata. I rapporti sull'eliminazione del notch sono discordanti, ma allo stato attuale appare improbabile ipotizzare uno smartphone senza tacca. Diversi rumor emersi negli ultimi giorni riferiscono che con ogni probabilità iPhone 15 Pro sarà il primo smartphone senza notch, ma nessuna decisione finale sarebbe stata già presa.