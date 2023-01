iPhone 14 Pro, quanta batteria consuma lo schermo always-on? Questo test ce lo spiega

A novembre, Apple ha rilasciato l'aggiornamento ad iOS 16.2 per iPhone 14, che tra le altre cose permetteva di modificare le impostazioni del display always-on del nuovo iPhone per aumentare la durata della batteria. Ma quanto "pesa" lo schermo sempre attivo di iPhone 14 Pro e Pro Max sulla batteria dei device?

Un test di PhoneBuff, noto canale YouTube specializzato in telefonia, mostra quanto impiega a scaricarsi un iPhone 14 Pro Max con schermo always-on attivo e quanto "risparmia" in termini di batteria il telefono se, tramite le impostazioni di iOS 16.2 su iPhone 14, si decide di disattivare lo sfondo e le notifiche in arrivo, mostrando cioè solo orologio e widget su uno schermo completamente nero.

Il test di PhoneBuff spiega che il "risparmio energetico" sullo schermo always-on è pressoché inutile: iPhone 14 Pro Max, infatti, consuma solo lo 0,8% della sua batteria ogni ora quando resta acceso con schermo always-on attivo con tanto di sfondo e notifiche, mentre lo schermo "limitato" al solo orologio e ai widget consuma lo 0,6% della batteria. Dopo 24 ore, in altre parole, la batteria di un iPhone 14 Pro Max con always-on pienamente attivo arriva all'80% circa, mentre quella di un iPhone 14 Pro Max con always-on personalizzato si attesta appena al di sotto dell'85%. Una differenza risibile, considerato l'arco di tempo piuttosto lungo del test.

In ogni caso, se volete massimizzare la batteria del vostro device, la cosa migliore da fare è quella di disabilitare completamente la feature always-on: il grafico di PhoneBuff riportato in calce, infatti, mostra che iPhone 14 Pro Max conserva il 100% di carica in un giorno, senza sollecitazioni esterne, quando l'ingresso in modalità riposo porta con sé il totale spegnimento dello schermo.

Nel video, infine, PhoneBuff mostra una particolare differenza tra gli schermi always-on di Apple e quelli di Samsung: il Galaxy S22 Ultra, infatti, sposta di tanto in tanto la posizione dell'orologio presente sullo schermo, probabilmente per evitare il burn-in degli OLED del display causato dall'immagine statica. iPhone 14 Pro, invece, non sembra adottare alcuna misura preventiva in tal senso, ma per ora è troppo presto per dire se il device risentirà sul lungo termine di controindicazioni legate a tale scelta di Apple.