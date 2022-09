iPhone 14 Pro, gli ultimi benchmark mostrano un incremento delle prestazioni notevole

A pochi giorni dalla pubblicazione degli ultimi benchmark di iPhone 14 Pro, dalla piattaforma AnTuTu arrivano dei nuovi interessanti dati che ci permettono di tastare la potenza del nuovo chip A16 Bionic integrato da Apple nei modelli Pro della lineup.

Il chipset, nella fattispecie, ha staccato lo Snapdragon 8+ Gen 1 con uno scarto in single core del 40%, ma ha mostrato anche dei miglioramenti sostanziali rispetto al suo predecessore (l’A15 Bionic).

A16 Bionic di iPhone 14 Pro ha ottenuto un punteggio complessivo di 978.147 punti: nella CPU si è fermato a 246.572 punti, mentre per quanto concerne la GPU il risultato impressionante è stato di 408.723 punti.

Per fare un raffronto, l’A15 Bionic di iPhone 13 Pro Max si era fermato rispettivamente a 214.394 e 318.962 punti. Cifre che si traducono in un vantaggio della CPU del 15% per l’A16 Bionic, mentre le prestazioni della GPU hanno fatto registrare un aumento delle prestazioni di circa il 28% rispetto ad A15 Bionic di iPhone 13 Pro Max. I dati complessivi possono essere consultati dalla gallery presente in calce.

Nella giornata di ieri, intanto, è emerso che l’andamento dei preordini di iPhone 14 Plus è inferiore alle aspettative: il riscontro, nella fattispecie, sarebbe inferiore anche rispetto ad iPhone 13 Mini.