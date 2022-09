iPhone 14 Pro, come se la cava la fotocamera? Vediamo gli scatti di esempio di Apple

iPhone 14 Pro ha una fotocamera da 48 MP, che rappresenta un importante salto in avanti rispetto ai modelli di precedente generazione, nonché uno dei principali selling-point dello smartphone. Oggi, finalmente, Apple ha mostrato alcuni incredibili scatti esemplificativi degli obiettivi del nuovo iPhone.

Secondo Apple, a contribuire al miglioramento della fotocamera sono diversi fattori: sicuramente, il principale è la lente primaria da 48 MP con tecnologia quad-pixel, la cui risoluzione può migliorare i dettagli con "una risoluzione fino a quattro volte più alta" rispetto al sensore di iPhone 13. Tuttavia, acconto a quest'ultima troviamo il nuovo teleobiettivo con "qualità ottica e zoom 2x", che funzionerà sia in fotografia che nei video.

Una delle promesse più interessanti di Tim Cook è quella per cui la fotocamera di iPhone 14 garantirà "molti più dettagli anche con poca luce": nello specifico, il CEO di Apple ha spiegato che i nuovi obiettivi triplicheranno la qualità delle fotografie della lente ultra-grandangolare e del teleobiettivo in condizioni di scarsa luminosità, mentre raddoppierà la qualità degli scatti effettuati nelle stesse situazioni con la lente principale.

Lato video, iPhone 14 permette la registrazioni 4K a 30 fps, contro i 1080p e i 30 fps di iPhone 13, insieme alla nuova Action Mode, che permette di stabilizzare le riprese più movimentate. Infine, la selfie-camera dello smartphone adotterà una nuova tecnologia TrueDepth, che dovrebbe permettere anch'essa fotografie migliori in condizioni di bassa luminosità.

Per reiterare i risultati raggiunti con il suo nuovo smartphone, Apple ha condiviso delle immagini scattate con iPhone 14, che potete vedere nella galleria in calce a questa notizia. Che ve ne pare? Vi ricordiamo comunque che i preordini di iPhone 14 sono aperti ormai da qualche giorno anche in Italia e che il telefono sarà lanciato il 16 settembre in tutto il mondo.