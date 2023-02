IPhone 14 Pro, quanto consuma lo schermo always-on? Arriva il tool Apple per verificarlo

Tra le nuove feature di iPhone 14 Pro e Pro Max spicca sicuramente lo schermo always-on. Con la sua capacità di ridurre il refresh rate del display fino a 1 Hz e di oscurarne alcune parti, la funzione permette di tenere visibili orario, widget e notifiche senza consumare troppa batteria. Ma quanto impatta la feature sulla batteria dello smartphone?

Delle stime sull'impatto dello schermo always-on di iPhone 14 Pro e Pro Max sulla durata dei due smartphone spiegano che quest'ultimo consuma tra lo 0,6% e lo 0,8% di batteria ogni ora, in media. Il dato, tuttavia, può variare molto per una serie di fattori, come la luminosità dello schermo, lo sfondo utilizzato e la quantità di notifiche ricevute.

Per questo, la prima Developer Preview di iOS 16.4 sembra gettare le basi per un monitoraggio live dei consumi dello schermo dello smartphone con modalità always-on attivata. La feature è stata scovata dai colleghi di 9To5Mac, che però hanno spiegato che per ora essa viene menzionata solo da alcune linee di codice della nuova beta, il che significa che la sua introduzione potrebbe avvenire solo più avanti, magari con la prossima preview per sviluppatori del sistema operativo.

Una volta che la feature sarà disponibile, comunque, essa sarà consultabile dalle Impostazioni dello smartphone, nel sotto-menù dedicato alla batteria, nell'apposita sezione "Display Always-On", che ovviamente apparirà solo sugli smartphone dotati dello schermo con refresh rate variabile di Apple, ossia iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max e, probabilmente, tutta la lineup di iPhone 15.

Dando un'occhiata ai dati e confrontandoli con quelli relativi alla salute della batteria del device, gli utenti potranno decidere se disattivare la feature always-on per ridurre i consumi o se tenerla attiva, così da tenere d'occhio più facilmente widget e notifiche sullo smartphone. Vi ricordiamo comunque che lo schermo Always-On di iPhone 14 Pro è "intelligente", dal momento che si spegne completamente quando lo smartphone viene riposto a faccia in giù su una superficie piana o viene messo in tasca.