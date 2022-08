iPhone 14 Pro costerà 100 Euro in più di iPhone 13 Pro: una ricerca spiega il motivo

Sono ormai molteplici gli esperti convinti che i prezzi di iPhone 14 aumenteranno di circa 100 Dollari (o 100 Euro in Europa). Una nuova ricerca, però, ci spiega oggi quali sarebbero le ragioni dietro all'aumento di prezzo deciso da Apple per i suoi smartphone di nuova generazione.

La ricerca è firmata dall'analista di Wedbush Securities Dan Ives, e spiega che, quasi certamente, l'aumento di prezzo sarà esclusivamente legato ad iPhone 14 Pro e Pro Max e sarà pari a 100 Dollari per ogni modello dei due melafonini: insomma, se volete comprare un iPhone 14 o un iPhone 14 Max potete dormire sonni tranquilli.

Molti hanno ipotizzato che l'aumento di prezzo sia poco più che un tentativo di Apple di speculare sui clienti, innalzando senza ragione il costo dei suoi prodotti e prendendo come scusante l'inflazione galoppante a livello globale. Secondo Ives, invece, la mossa di Cupertino sarebbe stata pressoché obbligata dalle condizioni geoeconomiche contingenti.

In particolare, il prezzo dei componenti per smartphone è aumentato molto negli ultimi mesi, penalizzando soprattutto i device ad alto tasso tecnologico. Poiché la scheda tecnica di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max presenta diverse novità di peso rispetto ad iPhone 14 ed ai suoi predecessori, come il chip A16 Bionic, la RAM LPDDR5 e una fotocamera da 48 MP, oltre al pannello ProMotion di seconda generazione con refresh rate dinamico tra 1 e 120 Hz, pare che i due modelli Pro saranno molto più costosi delle controparti "vanilla".

Da qui la decisione di Apple di aumentare il prezzo di iPhone 14 Pro e Pro Max, tenendo invece invariato quello di iPhone 14 e 14 Max. iPhone 14, in particolare, dovrebbe avere un prezzo di partenza di 799 Dollari negli Stati Uniti, esattamente lo stesso a cui veniva venduto iPhone 13 lo scorso anno.