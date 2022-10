iPhone 14 Pro, Craig Federighi sulla Dynamic Island: 'prima grande novità da iPhone X'

In attesa dei risultati sportivi sulla Dynamic Island, che giungeranno prossimamente grazie alle API messe a disposizione da Apple, Craig Federighi e Alan Dye sono stati intervistati dalla rivista giapponese Axis, per parlare del nuovo notch introdotto dalla Mela negli iPhone 14 Pro.

Il senior vice president of software engineering, Craig Federighi, ha affermato che la Dynamic Island rappresenta il primo grande cambiamento all’esperienza utente per iPhone dai tempi di iPhone X, introdotto cinque anni fa e passato alla storia come il Melafonino che ha segnato il debutto del Face ID ed il pensionamento del Touch ID.

Per Alan Dye, invece, la Dynamic Island rappresenta a pieno quella che è la filosofia di Apple, e offusca ulteriormente il confine tra dove finisce l’hardware ed inizia il software. Il vice president of human interface design, che ha introdotto la Dynamic Island nel corso del keynote di presentazione dei nuovi iPhone, ha spiegato che la scelta di pensare ad un sistema di questo tipo è legata al minor ingombro delle fotocamere frontali, un argomento su cui i vari team di sviluppo si sono confrontati negli ultimi anni. “Il nostro obiettivo era far dimenticare agli utenti che c’è un hardware fisico statico e far pensare che sia un software fluido-dinamico ha affermato.

Federighi ha anche osservato che nello Steve Jobs Theater dell’Apple Park c’ stato un udibile senso di sorpresa quando è stata svelata la Dynamic Island, una reazione che gli ha ricordato quella che hanno avuto gli ingegneri quando l’hanno vista la prima volta. “Personalmente, mi sentivo come se il mio iPhone avesse cambiato identità”, ha affermato il dirigente, secondo cui “è un effetto di animazione molto delicato, ma è un po’ diverso dall’antropomorfismo, ma penso che abbia dato all’‌iPhone‌ una nuova forte personalità e vitalità.”

Qualche giorno fa, intanto, la Dynamic Island è approdata anche su Android.